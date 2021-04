Saint-Lô. Un défilé des commerçants à la discothèque Le Milton

Depuis le dimanche 4 avril, certains magasins sont contraints à nouveau de baisser le rideau. Qu'à cela ne tienne, à Saint-Lô, les commerçants ont décidé d'organiser un défilé de mode chaque jeudi à 18 heures, dans un lieu insolite, et également vide de visiteurs… Le premier aura lieu le jeudi 15 avril, à 18 heures, dans la discothèque Le Milton à Baudre, fermée depuis un an. "Chez nous, c'est une discothèque très renommée et réputée", explique Sabine Sarot, gérante du magasin de prêt-à-porter féminin L'une et l'autre, et à l'initiative de cette opération. "Ca montre aussi la solidarité entre commerçants, et que nous sommes encore vivants !", poursuit-elle.

Un défilé décomplexé, où au moins trois commerçantes "du 36 au 46" défileront avec les articles de six enseignes : L'une et l'autre (vêtements), l'Echoppe Shoes, Des Petits Bijoux, Le Lézard Vert (maroquinerie), jusqu'aux lunettes d'Optique Havin… Et en prime, une session make-up avant le défilé réalisée par l'Institut Aphrodite. Le défilé sera à suivre en direct sur la page Facebook des magasins participants.

Après le Milton, un autre défilé devrait être organisé le jeudi suivant par les commerçants, dans l'enceinte du Musée de Saint-Lô, qui avait récemment délocalisé des reproductions dans les commerces de la ville jusqu'au 27 mars.