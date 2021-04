Bonne table à Rouen. À La Plancha, c'est le goût qui prime !

Les petites blagues et le tutoiement sont de mise avec les habitués qui passent la porte pour venir chercher leur déjeuner. Mesures sanitaires obligent, c'est à emporter qu'ils dégusteront les plats de La Plancha. Si Katia Raab a décidé de rester à la barre coûte que coûte, c'est bien "pour maintenir ce lien avec les habitués, mais aussi pour attirer de nouvelles personnes qui pourront devenir des clients réguliers à la réouverture".

Des plats variés et faits maison

Selon la demande, celle qui gère l'établissement depuis trois ans officie seule en cuisine et à la gestion des commandes ou bien elle fait appel à une partie de son personnel, mis au chômage partiel pour passer cette période compliquée. Le jour de notre visite, c'est le coup de chaud : Katia et ses deux employés s'affairent pour cuisiner, dresser les plats et remplir les petits sacs en papier prêts à partir.

"D'habitude, nos clients aiment vraiment notre carte assez variée", présente la patronne des lieux, qui essaye de proposer des plats "de la cuisine française, avec une touche assez méditerranéenne, en référence à mes origines". Sur l'ardoise, un menu à 20 € propose plusieurs entrées, plats et desserts, "cuisinés avec des produits frais".

Pour débuter, j'opte pour deux feuilles de brick garnies de fromage de chèvre, de poires et de miel. Un délice, avant de m'attaquer à un plat copieux : le magret de canard est fondant et bien rosé, comme je l'ai demandé. Les pommes de terre et les petits légumes grillés sont croustillants et la petite sauce au foie gras est assez subtile pour sublimer l'ensemble du plat sans prendre le dessus.

Déjà repu, c'est seulement par gourmandise que je mène l'assaut contre une jolie petite tarte tatin. Bien caramélisé, fondant, légèrement croustillant… Ce dessert est un régal, qui ne dénote pas du tout avec l'ensemble de ce déjeuner plein de surprises.

Pratique. La Plancha, 8 allée Eugène-Delacroix à Rouen. Tél. 02 35 88 09 68