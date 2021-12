Normandie. La SNCF adapte ses offres dans la région pendant le confinement

"Les modifications concernent les trains de milieu de journée", indique la SNCF dans un communiqué du jeudi 8 avril. En raison des nouvelles restrictions sanitaires, la société de transport ferroviaire décide d'adapter ses offres en Normandie. À compter du lundi 12 avril, certaines modifications seront effectuées sur les horaires de plusieurs trains habituellement disponibles en milieu de journée. Six allers-retours seront assurés sur la ligne Paris-Rouen-Cherbourg, cinq pour le Paris-Caen-Cherbourg, deux sur le Paris-Trouville/Deauville, six sur le Paris-Argentant-Granville, cinq sur le Caen-Lisieux et 10 sur le Yvetot-Rouen et Elbeuf-Rouen. Plus d'informations sur l'ensemble des lignes desservies sur le site TER Normandie.