Caen. Une exposition pour apprendre à observer les oiseaux 

Le musée d'initiation à la nature de Caen propose une exposition du mardi 13 au lundi 26 avril, dans le jardin du site, pour apprendre aux visiteurs à observer les oiseaux et reconnaître leur chant. Une vingtaine d'espèces différentes originaires d'Europe sont présentées. Pour aller plus loin dans l'exposition, le musée met à disposition Birdie memory, une application gratuite permettant de mettre en mouvement les oiseaux dessinés sur les panneaux explicatifs et d'écouter leur chant. L'exposition, prêtée par la Bibliothèque du Calvados, est temporaire, les visiteurs la découvrent en autonomie. Le musée précise que "la visite est en accès libre pour les personnes qui résident dans un rayon de 10 km, comme les règles en vigueur le permettent."