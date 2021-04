Alençon. Rodéos urbains : cinq motos saisies dans le quartier de Perseigne

Au lendemain de la condamnation d'un quinquagénaire à un an de prison en raison de son comportement lors des violences urbaines dans le quartier de Perseigne à Alençon, la préfecture de l'Orne a annoncé, jeudi 8 avril, la saisie de cinq motos qui ont été utilisées au cours de rodéos dans ce quartier : "C'est un symbole de la lutte quotidienne contre les rodéos urbains".

"La police nationale de l'Orne est et restera pleinement mobilisée pour assurer la tranquillité publique et la sécurité de nos concitoyens", précise le commissariat d'Alençon. Ces violences urbaines avaient débuté le 16 mars par des rodéos, s'étaient poursuivies le 21 par l'incendie de cinq voitures, puis, le 22 et le 31, par des tirs de mortiers sur les policiers.