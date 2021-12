Calvados. De nouvelles destinations au départ de l'aéroport de Caen-Carpiquet

Si les conditions sanitaires le permettent, vous pourrez vous envoler en France cet été depuis l'aéroport de Caen. La compagnie aérienne Air France enrichit son catalogue de destinations et propose cinq liaisons saisonnières : un vol par semaine pour Ajaccio le dimanche, du 27 juin au 5 septembre 2021, un vol par semaine pour Calvi le samedi, du 26 juin au 25 septembre, trois vols par semaine pour Marseille les lundis, vendredis et samedi, du 25 juin au 5 septembre, trois vols par semaine pour Nice les lundis, vendredis et samedis, du 26 juin au 4 septembre, ou encore un vol par semaine pour Biarritz le samedi, du 26 juin au 4 septembre. Plus d'informations sur les horaires et tarifs disponibles sur le site airfrance.com.