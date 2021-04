Caux Seine Agglo. Covid-19 : opération dépistage et sensibilisation aux gestes barrières

Au regard de la circulation du virus de la Covid-19 constatée sur Caux Seine Agglo, l'ARS Normandie et la préfecture de Seine-Maritime, en coordination avec les collectivités locales, déploient ce vendredi 9 avril une opération de dépistage et de promotion du renforcement des gestes barrières à destination de la population à Port-Jérôme-sur-Seine.

Dépistage et sensibilisation

Cette opération permet de renforcer l'offre de dépistage et d'en faciliter l'accès, en complément de l'offre pérenne proposée par les laboratoires et les professionnels de santé (pharmacies et infirmiers) sur le territoire. Le centre éphémère de dépistage sera installé à l'hôtel de ville de Notre-Dame-de-Gravenchon. Toute personne, avec ou sans symptôme, qui souhaite se faire tester, est invitée à se présenter munie de sa carte d'identité et de sa carte vitale, sans rendez-vous et sans ordonnance. Le centre proposera des tests RT-PCR. Il sera ouvert de 10 heures à 16 heures. Le moment du test sera également l'occasion d'une sensibilisation aux gestes barrières et au respect de l'isolement.