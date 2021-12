Manche. 100 % du département équipé en fibre d'ici 2026

Depuis mars 2020 et le début de la pandémie, plus de 500 Manchois souscrivent chaque semaine à la fibre, contre 200 à 300 auparavant. On comptait, le mercredi 7 avril, 33 700 abonnés à la fibre dans la Manche.

Cet engouement s'explique en partie par la hausse du nombre de télétravailleurs à cause des confinements successifs, mais aussi de la présence des quatre opérateurs principaux dans le département : Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR.

100 % du département couvert d'ici 2026

120 000 prises ont été installées, majoritairement dans les secteurs de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Sourdeval ou la Hague, tandis que d'autres habitants devront attendre avant de pouvoir souscrire au nouveau réseau.

"Notre objectif est d'équiper 100 % du département en fibre d'ici 2026, pour un total de 320 000 prises", indiquait mercredi 7 avril Serge Deslandes, président de Manche Numérique.

Voici la carte diffusée lors du point du mercredi 7 avril par Manche Numérique, qui montre l'avancement du réseau de fibre (FttH) dans le département de la Manche. - Manche Numérique

D'ici fin 2021, Manche Numérique prévoit l'ouverture commerciale de 18 000 prises supplémentaires en complément à Cherbourg (+6 000 prises), Saint-Lô (+ 4 000), Granville (+ 2 500), Donville (+ 300), Saint-Pair-sur-Mer, ou Avranches, mais aussi dans de nouvelles communes, comme Blainville-sur-Mer, Saint-Sauveur-Lendelin, Moon-sur-Elle ou Buais.