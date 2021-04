Manche. Réseau de bus : le Cotentin rattrape son retard

Il sera bientôt possible de se déplacer en bus à Cherbourg, de 5 h 30 à 22 heures en semaine et jusqu'à minuit le week-end, grâce à une nouvelle offre mobilité et des bus dits de nouvelle génération (BNG). "Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 30 % des habitants de Cherbourg-en-Cotentin n'ont pas de voiture, rappelle le maire Benoît Arrivé. Certains de nos habitants des quartiers ne vont pas aux matchs de handball, encourager nos Mauves, car ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Il n'y avait pas de raison que notre ville ne se modernise pas sur cet aspect." Le centre-ville de Cherbourg sera réaménagé, avec une voie de 2,5 km dédiée aux bus, mais aussi une piste dédiée aux cyclistes, notamment le long du Quai Caligny. Coût total du projet, dont les travaux débuteront en 2022 : 38 millions d'euros.

Ce nouveau réseau de bus se déploie à l'échelle du Cotentin. "Si nous ne faisons pas la révolution de la mobilité, notre territoire court le risque du déclassement. À partir de septembre, nos lignes de bus vont mailler tout le Cotentin", a expliqué David Margueritte, président de l'agglomération. Les bus devraient passer toutes les heures dans les zones rurales, et jusqu'à toutes les dix minutes à Cherbourg, sans compter la mise en place de 500 points de transports à la demande.