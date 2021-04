Goderville. La semaine de la petite enfance maintenue

La Semaine de la petite enfance, organisée par la communauté de communes Campagne de Caux, est maintenue cette année, malgré les mesures de confinement. Elle se tiendra du lundi 12 au vendredi 16 avril.

Tous les services de la communauté de communes ainsi que les partenaires (la crèche Saint-François "Les pitchouns", la Protection maternelle infantile, l'Établissement français du sang, la médiathèque de Bretteville-du-Grand-Caux) sont mobilisés et proposent pour toute la famille des animations et des découvertes sur Goderville et ses alentours tout en respectant les règles sanitaires.

Les activités seront nombreuses et diversifiées : lectures filmées et ateliers pédagogiques pour les enfants, visite de sites historiques mais aussi des mares du territoire, témoignages de moments partagés par des familles et des aînés, visioconférence sur la communication pour les parents, initiation à l'eau pour bébé et concert live chez les habitants.