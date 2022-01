Le groove génial de Gregory Porter au Hangar 23

Dès la sortie de son premier album, en 2010, Gregory Porter a gagné la reconnaissance de ses pairs, avec une nomination aux Grammy Awards. Mais d’où vient ce monstre du jazz ? 1,90m, la quarantaine, il est considéré comme l’une des plus belles voix masculines actuelles.

Son timbre exceptionnel s’est forgé à l’écoute incessante de stars du gospel.

Affirmée et délicate, la voix de Porter séduit autant les adeptes du crooner que ceux de la soul. Et que dire de ses complaintes amoureuses ? Rien, sinon écouter et fermer les yeux pour en apprécier toutes les subtilités. Son deuxième album a été littéralement plébiscité par le grand public. En tournée internationale, Grégory Porter sera de passage au Hangar 23 pour le plaisir de tous les amateurs de jazz.

Pratique. Gregory Porter, jeudi 31 mai, à 20h30, au Hangar 23 Presqu’île Waddington, Pied du Pont Flaubert, à Rouen. Tarifs de 10 à 20 €. Informations au 02.32.76.23.23.

