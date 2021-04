France-Monde. Le pape François appelle à une renaissance après le Covid

L'homélie du pape à la veillée pascale, le soir du samedi 3 avril, est commentée cette semaine par les médias internationaux. François a en effet lancé au monde un appel fort à préparer “une renaissance” après la pandémie et les restrictions actuelles. Et d'abord, à ne pas perdre l'espérance et à élargir la portée de la lutte anti-Covid en l'ouvrant sur la solidarité avec les personnes et les pays démunis. Appel confirmé lors de la traditionnelle bénédiction urbi et orbi donnée par le pape le matin du dimanche de Pâques : comme ses prédécesseurs, mais avec une intensité particulière, François se pose en voix de la paix et du bien commun. Et il souligne que le mot “catholique”, étymologiquement, veut dire “universellement ouvert”.