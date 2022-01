Anne-Dauphine Julliand à Rouen

Ce n'est pas un roman, c'est une histoire vraie, son histoire qu'Anne-Dauphine Julliand raconte dans ce livre. Maman d'une petite Thaïs, elle apprend que son enfant est atteint d'une maladie orpheline. Sa petite fille n'a plus que quelques semaines, voire quelques mois à vivre. Mais loin de s'apitoyer sur son sort, son mari et elle vont tout faire pour remplir ce peu de temps qu'il reste à vivre à Thaïs, d'amour et de joie.

Une rencontre est prévue avec l'auteur, lundi 4 juin, à 20h30, à l'Espace Moineau, 41 route de Neufchatel à Rouen. Entrée libre. Une séance de dédicace est prévue à la fin de cette rencontre.