Normandie. Régionales : socialistes et écologistes se rassemblent dès le premier tour

Le rassemblement de la gauche est en marche en Normandie pour les élections régionales. Lundi 5 avril, le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts ont confirmé leur liste commune dès le premier tour de ces élections, derrière Mélanie Boulanger, la maire de Canteleu (PS).

En cas d'élection, Laetitia Sanchez prendrait le poste de première vice-présidente, "avec des prérogatives renforcées et une capacité d'intervention transversale auprès de l'ensemble des services de la Région", indique Normandie écologie 2021. "Je salue ce choix d'espoir et de confiance, qui marque un tournant et permet de bâtir une dynamique de victoire, explique Mélanie Boulanger dans un autre communiqué. Le travail doit se poursuivre pour élargir le rassemblement, plus que jamais nécessaire." Pour l'heure, la liste bénéficie aussi du soutien de Génération.s, de Cap écologie et de Génération écologie. Reste à savoir si ce rassemblement pourra s'étendre plus à gauche, du côté du communiste Sébastien Jumel, qui, lui aussi, se voyait bien porter le rassemblement de son camp.