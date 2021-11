Tennis de Table (Pro A). Les Caennais montent sur le podium en s'offrant Jura Morez

Ce match aurait dû avoir lieu en octobre dernier dans le Jura.

Ce lundi 5 avril, les pongistes de Xavier Renouvin ont reçu le deuxième, Morez, vainqueur face à Caen (3-0) en janvier. Les Caennais ont tout réussi en ce fameux lundi de Pâques. La revanche est prise, ils montent sur le podium de la Pro A. Caen rejoint ses adversaires à la 2e place.

Le match

La rencontre a commencé par un duel entre l'Anglais Paul Drinkhall et Niagol Stoyanov. L'Italien, percutant, a failli renverser son adversaire en première manche, avant de dominer le deuxième acte (13-11, 9-11). Le Jurassien a repris l'avantage dans la foulée d'une bonne fin de set (11-8). Stoyanov a égalisé à nouveau grâce à son coup droit (6-11). Mais Drinkhall, au bout d'un beau duel, a gagné en prolongations (13-11). Jura Morez a pris un premier temps d'avance, le seul et unique de la rencontre.

Wang Yang a fait face au Finlandais Benedek Olah. Le Caennais a été solide au premier set (9-11). Mais Olah a réussi à faire parler ses attaques au bout d'un set dont on ne voyait plus l'issue (21-19). Heureusement pour le Normand, son adversaire a ensuite payé cher ses efforts et a remis les compteurs à zéro. (7-11, 7-11).

Seuls les spectateurs ont manqué

Après la pause, Antoine Hachard avait une revanche à prendre contre le Russe Kirill Skachkov. Dominateur en première manche, le Caennais a ensuite laissé passer l'orage (9-11, 11-3). Hachard a doublé la mise en gérant son temps mort, comme l'a fait son adversaire (9-11, 11-8) par la suite. Mais au dernier set, le local, mené 7-3, a renversé la vapeur et donné l'avantage à Caen (10-12).

Étonnamment, le match suivant entre les deux leaders, Wang Yang et Paul Drinkhall, s'est avéré être une formalité pour le Calvadosien. L'Anglais a déjoué et n'a jamais été en capacité de s'adapter au défenseur slovaque (5-11, 4-11, 6-11), qui a donné la victoire à Caen, au bout d'un beau spectacle.

Les réactions

Réaction du coach Caennais Xavier Renouvin Impossible de lire le son.

Réaction d'Antoine Hachard après la victoire contre Morez Impossible de lire le son.

La fiche

Morez - Caen : 1-3. Huis clos

P.-A.Drinkhall (n°4) bat N.Stoyanov (n°26) 3-2 (13-11, 9-11, 11-8, 6-11, 13-11)

Y.Wang (n°2) bat B.Olah (n°10) 3-1 (11-8, 19-21, 11-7, 11-7)

A.Hachard (n°23) bat K.Skachkov (n°21) 3-2 (11-9, 3-11, 11-9, 8-11, 12-10)

Y.Wang (n°2) bat P.-A.Drinkhall (n°4) 3-0 (11-5, 11-4, 11-6)

Prochain rendez-vous

Les Caennais enchaîneront avec un troisième match à domicile, en recevant au Gymnase Rufa les Morbihannais d'Hennebont le mardi 13 avril à 19 h 30.