Musique. LSD de retour avec Major Lazer sur le titre Titans pour ce printemps

Le groupe Major Lazer réédite leur album Music is the Weapon sorti en octobre dernier. Pour cette réédition, cinq morceaux supplémentaires font leur apparition, dont Titans. Ce morceau a été enregistré avec le trio LSD (Labrinth, Sia et Diplo).

Un titre qui ne manquera pas de faire danser la planète pendant ce printemps 2021, et déjà doté d'un clip ! Une vidéo qui mélange dessin animé, prises de vues réelles et effets spéciaux.