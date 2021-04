Eure. Les forces de l'ordre victimes de tirs de mortier, six interpellés

Six jeunes âgés de 12 à 20 ans ont été interpellés à la suite d'incidents samedi 3 avril au soir dans le quartier de la Madeleine à Évreux, a-t-on appris dimanche 4 avril auprès du parquet.

Appelés vers 22 h pour des feux de containers, les policiers ont été accueillis à leur arrivée par une vingtaine de tirs de mortiers d'artifice. Les forces de l'ordre ont été à nouveau prises à partie un peu plus tard par une nouvelle série de tirs de mortiers d'artifice et des cocktails Molotov. Ces incidents ont pris fin entre minuit et une heure du matin.

Le plus jeune parmi les interpellés a été remis en liberté dimanche 4 avril au matin. À midi, les cinq autres étaient toujours en garde à vue.

