Hockey (D1). Les Drakkars de Caen infligent une correction à leurs hôtes brestois

Une semaine après une victoire face à Dunkerque (3-2) qui faisait suite à six défaites, les Drakkars de Caen coachés par Luc Chauvel pouvaient enchaîner ce samedi 3 avril face à Brest. Auteurs d'un très bon début de match, les Caennais n'ont laissé aucune chance aux Bretons (0-6), au cours d'une rencontre très maîtrisée.

Le match

Au bout d'une supériorité numérique bien gérée, les Caennais ont ouvert le score. Colonisant le camp local, Eric Aurard a trouvé l'espace pour servir Dominik Gabaj, qui a pu ajuster son lancer dans la cage de Gaubert (0-1, 6').

Les Normands ont ensuite continué sur leur dynamique et maintenu la pression sur Brest. Une pression qui s'est avérée efficace puisque le Breton Graham Avenel, sur une relance, a servi un caviar dans l'axe à son adversaire Bastien Zago, qui a facilement battu le gardien (0-2, 15'). Et ont même triplé la mise sur une nouvelle supériorité, où Eric Aurard a su se saisir d'un rebond suite à un premier tir (0-3, 19' et 20').

Une bonne gestion des temps forts

Les Finistériens ont commencé à mettre la main sur le jeu en deuxième période, sans pour autant se montrer très dangereux devant la cage de Ronan Quéméner. Au contraire, Pierre-Antoine Devin, pressé par deux Albatros, est parvenu à servir Dominik Gabaj. Esseulé, il a eu tout le temps d'ajuster Gaubert pour réaliser un doublé (0-4, 36' et 40').

Et même un triplé. Sur un tir de Devin, Janil a arrêté le lancer, qu'il a déposé dans la crosse de Gabaj, qui n'a eu qu'à mettre la rondelle dans l'espace libéré, tout en se faisant percuter par son partenaire (0-5, 48'). Les Caennais ont achevé leur domination par une dernière réalisation en toute fin de supériorité. Une troisième fois ce soir, pour le HCC qui n'a eu que quatre surnombres. Aurard et Prosvic ont baladé le palet, avant de servir Thomas Carminati, qui a placé son palet à mi-hauteur dans la cage bretonne (0-6, 55' et 60').

La fiche

Brest - Caen : 0-6 (0-3, 0-1, 0-2).

Brest : Pénalités : 8'. Entr. : Mathieu Gagnon.

Caen : Buts : D.Gabaj (5'45, ass. E.Aurard et B.Zago, supériorité numérique), B.Zago (14'28), E.Aurard (18'29, ass. L.Benoit et P.-A.Devin, supériorité numérique), D.Gabaj (35'06, ass. P.-A.Devin et T.Carminati), D.Gabaj (47'47, ass. J.Janil et P.-A.Devin), T.Carminati (54'51, ass. E.Aurard et J.Prosvic, supériorité numérique). Pénalités : 6'. Entr. : Luc Chauvel.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars sont exemptés lors de la 11e journée. Ils attendront donc le mardi 13 avril à 19 heures pour recevoir les Dogs de Cholet pour la 12e journée.