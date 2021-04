Vos questions, nos réponses. Nouveau confinement : les magasins de bricolage restent-ils ouverts ?

Les magasins de bricolage restent ouverts pendant ce nouveau reconfinement. Cette mesure ne concerne en revanche pas les enseignes de 10 000 m2 et plus, qui doivent fermer. Il y a quand même certaines règles, avec, depuis début février, le respect d'une jauge d'accueil du public de 10 m2 par client pour les magasins de plus de 400 m2, et de 8 m2 pour les magasins de moins de 400 m2. Par exemple, contactée ce jeudi 1er avril, une enseigne cherbourgeoise de bricolage nous a répondu que jusqu'à 237 clients pouvaient venir en même temps, car le magasin dispose d'une surface d'environ 1 500 m2.

Donc bonne nouvelle, vous pourrez profiter du confinement pour faire des travaux chez vous !