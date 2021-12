Votre horoscope signe par signe du vendredi 9 avril

BELIER

Avec votre bravoure et votre détermination vous pouvez déplacer des montagnes, ne vous en faites pas.

TAUREAU

En couple vous auriez bien besoin d'un peu plus de soutien de la part de votre partenaire qui ne semble pas enclin à faire un effort.

GEMEAUX

Amis Gémeaux, vous aurez tendance à vous laisser vivre. Après tout, parfois ça fait du bien !

CANCER

Vous pouvez faire passer un message en douceur plutôt que d'utiliser la manière forte et ce sera mieux.

LION

Faites en sorte de vous organiser au mieux pour ne pas perdre un temps précieux ou vous retrouver submergé.

VIERGE

Ne la jouez pas effarouchée, vous plaisez fortement à quelqu'un ; alors lancez-vous et laissez-vous aimer...

BALANCE

Vous allez devoir courir aujourd'hui, on vous appelle dans toutes les directions et on attend de vous que vous soyez présent.

SCORPION

Vous savez mieux que n'importe qui et ce sur tous les sujets, le pire c'est que souvent vous avez raison...

SAGITTAIRE

Vous avez plus d'une corde à votre arc, alors profitez-en pour multiplier les possibilités d'activités.

CAPRICORNE

Vous êtes sérieux, certain disent trop, mais ce n'est pas important, cette qualité vous mène loin.

VERSEAU

N'ayez pas peur de voir la situation exactement telle qu'elle est, vous serez plus à même de répondre efficacement.

POISSONS

Un peu de douceur vous permettra de vous sentir plus à l'aise dans ce monde que vous supportez mal...