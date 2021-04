Vos questions, nos réponses.. Nouveau confinement : puis-je sortir sans limite de temps ?

Lors de son allocution télévisée du mercredi 31 mars, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé l'élargissement à toute la France des mesures de restriction déjà en vigueur dans 19 départements, à partir du samedi 3 avril au soir et ce, pour quatre semaines, afin de freiner l'avancée de l'épidémie. Mais les déplacements seront-ils limités dans le temps en journée ?

La réponse est non ! Il n'y a pas de limite de temps, les sorties sont autorisés sans attestation dans un rayon de 10 km autour de son domicile (sous réserve d'avoir un justificatif de domicile), entre 6 heures et 19 heures et le temps que vous le souhaitez. Au-delà de ces horaires, les règles du couvre-feu s'appliquent.

Si vous devez malgré tout vous déplacer durant cette période, une attestation est obligatoire. Les déplacements seront aussi prohibés entre région, sauf motif impérieux déclaré via une attestation.