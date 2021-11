Vos questions, nos réponses. Que faut-il retenir du nouveau calendrier scolaire ?

Oubliez les zones A, B ou C : le calendrier scolaire est désormais le même dans toute la France métropolitaine. Vendredi 2 avril sera le dernier jour en "présentiel" pour les crèches, écoles, collèges et lycées. Après le lundi de Pâques férié, place à quatre jours d'école à la maison. Du samedi 10 au dimanche 25 avril, on lève le pied, vacances scolaires pour tous en même temps, quelle que soit la zone géographique. Les maternelles et primaires seront de retour en classe, face à leurs instituteurs, le lundi 26 avril. Pour les collégiens et lycéens ce sera, en revanche, une rentrée à distance et le retour des cours à la maison pour une semaine. Ils retrouveront leurs professeurs et leurs camarades en présentiel le lundi 3 mai.