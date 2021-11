Côte de Nacre. Une baleine grise découverte échouée sur la plage 

Une baleine a été découverte ce jeudi 1er avril, sur la plage de Langrune-sur-Mer, selon une annonce faite par la Ville sur Facebook. Ce cétacé de 12 mètres et de 20 tonnes a été retrouvé au pied du poste de secours. "L'échouage de cette baleine grise, spécimen rare, laisse les scientifiques en biologie marine perplexes et pour cause, ces baleines vivent dans le pacifique et cette espèce a disparu de l'Atlantique nord au XIXe siècle à la suite de la chasse baleinière, mais néanmoins une population existe encore dans le Pacifique", indique la commune. En 1885, une baleine de 19 mètres s'était déjà échouée sur cette même plage. Une annonce qui a surpris, mais qui n'était en fait qu'un gros poisson d'avril, publié par le maire de la commune !

