L'opposant russe Navalny annonce une grève de la faim en prison

M. Navalny, infatigable militant anti-corruption et principal détracteur du Kremlin, a dénoncé à plusieurs reprises ces dernières semaines ses conditions de détention dans le camp de Pokrov, 100 km à l'est de Moscou, réputé comme l'un des plus durs de Russie.

"Je déclare une grève de la faim pour demander l'application de la loi et pour qu'on laisse un médecin venir me voir", a écrit sur son compte Instagram M. Navalny, qui dit souffrir de douleurs au dos et aux jambes.

Selon l'opposant de 44 ans, l'administration pénitentiaire refuse de lui donner accès à un médecin, de lui fournir des médicaments et le "torture" par privation de sommeil en le réveillant "huit fois par nuit".

"Le mal de dos s'est déplacé vers la jambe. Des zones de ma jambe droite et maintenant de ma jambe gauche ont perdu leur sensibilité. Blagues à part, c'est ennuyeux", M. Navalny, qui dit passer son temps allongé sur son lit.

Selon lui, l'administration refuse également de lui donner des livres à part la Bible et aurait fait en sorte que les autres détenus "ne nettoient pas autour" de son lit.

"Ils disent simplement: +(Alexeï), je suis désolé, mais nous avons simplement peur (...) La vie d'un prisonnier vaut moins qu'un paquet de cigarettes+", a-t-il écrit.

Lundi, Alexeï Navalny a également affirmé avoir reçu plusieurs avertissements depuis son incarcération, ce qui l'expose à un possible placement en cellule disciplinaire. Il avait qualifié la colonie de Pokrov de "camp de concentration" et comparé son quotidien à celui d'un "Stormtrooper" dans le "remake russe de la Guerre des étoiles" en raison de la rude discipline en place.

- Craintes pour sa santé -

Cette annonce intervient alors que ce féroce critique du Kremlin a affirmé la semaine dernière que sa santé se détériorait, qu'il souffrait d'un nerf coincé dans le dos et risquait de perdre sa jambe droite par manque de soins.

"J'ai très mal au dos, sans pouvoir me plier ni me redresser", écrivait le 26 mars M. Navalny, qui dit n'avoir reçu qu'une seule fois quelques cachets d'Ibuprofen, un médicament anti-inflammatoire.

Alexeï Navalny avait été victime en août 2020 d'un empoisonnement au Novitchok, agent innervant développé à l'époque soviétique à des fins militaires. Il en impute la responsabilité au Kremlin, qui dément toute implication.

Il était revenu à Moscou en janvier de cinq mois de convalescence en Allemagne, dont trois semaines de coma, et avait été immédiatement interpellé et incarcéré.

M. Navalny a ensuite été condamné à deux ans et demi de prison dans une affaire de fraude datant de 2014, que lui-même, les ONG et de nombreuses capitales occidentales jugent politiquement motivée. Il a été également visé par de multiples autres procédures judiciaires.

Ses proches ont dit la semaine dernière craindre pour sa santé en détention. Les services pénitentiaires ont, eux, assuré qu'il se trouvait dans un état "satisfaisant".

Son avocate Olga Mikhaïlova avait notamment estimé que les problèmes de santé actuels de l'opposant pouvaient être liés à son empoisonnement à l'été dernier et estimé que sa vie était menacée.

M. Navalny, au delà de son état de santé, a révélé faire constamment l'objet de rapports disciplinaires dans la colonie de Pokrov, pour s'être "levé de son lit 10 minutes" trop tôt ou encore pour un "refus de participer" aux exercices physiques matinaux obligatoires.

Son épouse Ioulia Navalnaïa a dénoncé une "vengeance personnelle" du Kremlin, accusant Vladimir Poutine d'avoir incarcéré son mari par "crainte d'une concurrence politique".