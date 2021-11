Tennis de table (Pro A). Caen retrouve la victoire à Istres et recolle au groupe de tête

Quatre jours après une défaite serrée lors d'un derby de très grande qualité à Rouen (3-2), les joueurs de Xavier Renouvin enchaînaient face à Istres ce mardi 30 mars. Face aux avant-derniers de Pro A, les Normands ont réussi à prendre leur revanche de l'aller (3-2), en gagnant 3 matchs à 1. Caen remonte à la 7e place d'un championnat très serré entre les sept premiers.

Le match

Le match a commencé par un duel de gauchers, entre Enzo Angles et Stéphane Ouaiche. Plus agressif en fin de set, Angles a arraché le premier (12-10). Puis, après avoir été mené 7-0, le Caennais a su renverser la manche (9-11). La troisième partie a tourné en faveur du local, qui a enfoncé le clou (14-12, 11-4).

Wang Yang, le leader de cette équipe caennaise, a pris place à la table contre le local Benjamin Brossier. Le Slovaque a dominé largement le premier set (4-11), avant que le local soit plus précis dans ses attaques et égalise (11-7). Les variations proposées par Yang ont finalement eu raison de Brossier et ont permis à Caen d'égaliser (6-11, 7-11).

Une fin de saison simple à gérer

Après la pause, Niagol Stoyanov a fait face au Brésilien Eric Jouti. L'Italien a démarré fort le duel (4-11). L'Istréen a ensuite poussé à la faute son adversaire (12-10), mais le Normand a ensuite su faire la différence, en étant plus percutant que son adversaire en attaque (5-11, 7-11).

Wang Yang a alors eu la possibilité de conclure la rencontre face à Enzo Angles. Plus offensif qu'à l'accoutumée, le Caennais a pris les devants d'entrée (8-11). Un peu plus gêné par les attaques adverses que d'habitude, Yang s'en est sorti à nouveau grâce à des attaques loin de la table (10-12). Et à l'usure, le visiteur a fait craquer le local en contrant ses initiatives (9-11). Cette fois, Caen n'a pas fait fausse route.

La fiche

Istres - Caen : 1-3. Huis clos.

E.Angles (n°39) bat S.Ouaiche (n°32) 3-1 (12-10, 9-11, 14-12, 11-4)

W.Yang (n°2) bat B.Brossier (n°40) 3-1 (11-4, 7-11, 11-6, 11-7)

N.Stoyanov (n°26) bat E.Jouti (n°13) 3-1 (11-4, 10-12, 11-5, 11-7)

W.Yang (n°2) bat E.Angles (n°39) 3-0 (11-8, 12-10, 11-9)

Prochain rendez-vous

Troisième match d'une longue série pour les Caennais, qui recevront au gymnase Rufa la lanterne rouge Villeneuve-sur-Lot, le vendredi 2 avril à 19 h 30.