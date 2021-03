Seine-Maritime. 24 °C dans l'air, 11 °C dans l'eau… Les maillots sont (déjà) de sortie !

"Je trempe juste les pieds, ça suffit à rafraîchir le corps… Elle est trop froide pour moi !" Comme Robin, nombreux sont les habitants du littoral de Seine-Maritime à profiter de la météo rayonnante pour "goûter" à l'eau de mer, depuis dimanche 28 mars. Avec 24°C dans l'air et 11°C dans l'eau, cet après-midi du mardi 30 mars, les chanceux comme Vincent, qui sont "en week-end en décalé", en profitent : "J'attends la marée pour prendre quelques vagues, indique ce pratiquant de stand-up paddle sur la plage du Havre. C'est mon premier bain de l'année." Initiée par sa professeur de yoga à ces bains de mers printaniers, Anne est devenue une adepte : "Se baigner dans l'eau froide, ça donne du dynamisme, ça déstresse… C'est très sympa."

Un week-end plus frais

Ce mercredi 31 mars sera encore très beau en Seine-Maritime, avec jusqu'à 24 °C au Havre et 10 °C dans l'eau, 21 °C à Étretat et 18 °C à Dieppe, et 9 °C dans l'eau sur ces deux plages. Le temps se rafraîchira à partir de vendredi 2 avril, avant un week-end nuageux et un lundi férié pluvieux.