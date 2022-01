Nouveau président à la CGPME de Haute-Normandie

Philippe Rosay est président national de l'AGEFOS-PME, financeur et conseil pour la formation professionnelle des PME et de leurs salariés.

D'ici à la fin de l'année, le nouveau président doit rencontrer les représentants de l'Etat, de la Région et des grandes collectivités "pour leur présenter l'organisation patronale et définir avec eux les modalités d'une action commune plus efficace en faveur de l'emploi, de la formation et de l'innovation".