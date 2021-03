Calvados. 18 jeunes participent au dispositif "Courons vers l'emploi"!

Le dispositif "Courons vers l'emploi", lancé par la Fédération française du sport d'entreprise, a été organisé pour la première fois en Normandie jeudi 25 mars, en partenariat avec la Ville d'Hérouville-Saint-Clair. L'objectif, résoudre les problématiques d'emploi des jeunes en difficulté dans les quartiers prioritaires. 18 jeunes, dont huit demandeurs d'emploi et dix élèves de l'école de la deuxième chance, y ont participé. "Une école qui aide les jeunes à trouver une formation et surtout à reprendre confiance en eux", explique le directeur Franck Langlois. Cette manifestation sportive est l'occasion pour eux de rencontrer des entreprises correspondant à leurs attentes professionnelles. D'un côté, Hugo, intéressé par le secteur de la banque, s'entretient avec le Crédit agricole. De l'autre, Lorenzo, passionné de sport, rencontre les salariés d'une salle de sport. À l'issue de ces entretiens, les jeunes se verront proposer des stages appelés "périodes de mise en situation en milieu professionnel" d'au moins une semaine, dans le but de trouver un emploi par la suite.