Covid-19. Plan de relance : point d'étape dans l'Orne

Pour tenter d'atténuer les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a lancé un plan de relance, doté de 100 milliards d'euros. C'était il y a six mois, en septembre 2020. Dans l'Orne, la préfète Françoise Tahéri a fait un point d'étape mardi 30 mars sur les actions déjà engagées dans le département, avec Christine Royer, sous-préfète d'Argentan, référente départementale de ce plan.

Les carnets de commandes

se remplissent

Les aides apportées se répartissent sur la transition écologique, le numérique et la cohésion. Sept cents primes à l'achat de véhicules propres ont déjà été versées, 250 bonus écologiques, ou encore 1, 4 millions d'euros de Prim'rénov (pour des chaudières par exemple), versées à 1 millier d'Ornais. 810 000 euros ont été investis pour des rénovations de réseaux d'eau. Tous ces chantiers remplissent les carnets de commandes d'entreprises et contribuent à la redynamisation économique. "Pour construire une France plus forte qu'avant la crise, il faut permettre aux entreprises ornaises de financer leurs investissements d'avenir", a expliqué la préfète. Neuf entreprises (Kiplay, Manuvit, Vérescence, Ercé…) ont ainsi bénéficié de 5,4 millions d'euros d'aides, auxquels s'ajoutent 28 millions d'avances remboursables. "Une liste conséquente de dossiers d'entreprises de l'Orne est actuellement en cours de traitement", a précisé Christine Royer. Des aides à la restauration du château de Carrouges ou du manoir de Courboyer ont été apportés et une annonce spectaculaire concernant le Haras du Pin a été formulée.

"Créer un appel d'air pour relancer l'économie"

L'agriculture n'est pas en reste, avec 1,8 million d'euros de demande d'aides. La baisse des impôts de production (CDAE) a été appliquée à 2 615 entreprises de l'Orne pour un montant de 30 millions d'euros. Concernant l'emploi, 140 contrats aidés ont été signés depuis le début de l'année. "L'objectif de toutes ces mesures est de créer un appel d'air pour relancer l'économie", a expliqué Christine Royer. La préfète Françoise Tahéri a souligné que des appels ont aussi été lancés pour des projets alimentaires territoriaux, des jardins partagés, le bien-être animal, la lutte contre la pauvreté, l'attractivité du territoire, mais que "trop peu de dossiers sont actuellement déposés dans l'Orne".

Même situation attentiste des collectivités locales, alors que l'argent est là, "d'où l'importance de ce point d'étape, pour inciter tous ceux qui le peuvent à bénéficier au plus vite des financements actuellement disponibles", a conclu la préfète.

Les procédures à suivre pour bénéficier des différents financements de ce plan sont détaillées sur www.economie.gouv.fr