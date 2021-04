Jardin. Le basilic, un air de Méditerranée au jardin

Le basilic n'est pas la plante la plus facile à cultiver mais avec quelques bons conseils, vous pourrez réussir vos semis et vous régaler de bons pestos ou tout simplement d'une salade tomates/mozzarella/basilic : un classique tellement bon. Pour réussir, noter que le basilic a besoin de chaleur et de lumière. Il se sème au mois de mars en intérieur, dans une pièce ensoleillée et chauffée autour de 20 °C. Il a les mêmes besoins que les tomates pour germer. On le repique au jardin au mois de mai, après tout risque de gelées. Dès avril, on peut le semer en serre froide. Il faudra attendre mai/juin pour le semer directement en pleine terre, mais il faudra s'armer de patience pour le déguster. Le mieux est de s'y mettre dès maintenant