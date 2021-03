Rouen. Les organisateurs d'une soirée clandestine interpellés

À l'arrivée de l'équipage de la BAC (Brigade anticriminalité) au pied de l'immeuble du boulevard de la Marne, à Rouen, le bruit de la musique et des cris était parfaitement audible. Malgré l'heure avancée, à 1 heure du matin, le lundi 29 mars, les participants de cette fête étudiante clandestine ne cherchaient pas vraiment à se faire discrets.

Une cinquantaine de participants

Dans les parties communes du bâtiment et dans l'un des appartements, les policiers ont compté une cinquantaine de participants qui ne portaient pas de masques et ne respectaient pas non plus les mesures de distanciation. Après la dispersion spontanée d'une partie de la troupe à la vue des uniformes de police, une quinzaine de jeunes ont été verbalisés pour le non-respect des mesures de confinement.

Les trois colocataires qui organisaient cette soirée ont, eux, été interpellés et placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et troubles à la tranquillité publique. Selon une source policière, les trois jeunes hommes, tous nés en 2000, font l'objet d'un rappel à la loi.