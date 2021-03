Seine-Maritime. Fermetures de classes : "Les parents sont livrés à eux-mêmes"

Les fermetures de classe se multiplient en Seine-Maritime, lundi 29 mars. Avec les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement, il ne suffit plus que d'un cas de Covid-19 dans une classe pour entraîner sa fermeture. Une situation parfois inconfortable pour les parents d'élève. "Les parents sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils doivent venir chercher leurs enfants et les garder dans les jours qui viennent et prendre sur leur temps de travail", constate Élisabeth Lechevallier, présidente de la FCPE de Seine-Maritime. La Fédération des conseils de parents d'élèves réclame la mise en place "d'un congé parent pris en charge par la puissance publique pour qu'ils ne soient pas perdants".

"Fermer les écoles, pourquoi pas ?"

Quant à la question de fermer les établissements scolaires, Élisabeth Lechevallier n'y est pas opposée, "mais on demande fortement une continuité pédagogique". Depuis le premier confinement, la FCPE réclame aussi des embauches de personnel, le suivi psychologique des élèves ou encore la gratuité des masques.