Perche ornais. Clairière de Bresolettes : profusion et beauté de la faune et de la flore

La réserve naturelle de la clairière forestière de Bresolettes est située non loin de Tourouvre, au cœur de la forêt du Perche. Classée en 2010, elle occupe une surface de 780 hectares et protège une partie de la forêt autour du village de Bresolettes. Le site couvre une variété de milieux naturels : forêt, étangs, zones humides, prairies, landes humides, etc. Les principaux enjeux de conservation ont été identifiés autour de la rivière de l'Avre et de l'écosystème forestier, qui représente 88 % du territoire.

Un parcours pour découvrir la faune

et la flore

Concernant la flore, les inventaires indiquent plus de 347 espèces de plantes dans les mares forestières, comme le trèfle d'eau, le rossolis à feuilles rondes, le genêt poilu, ou encore la petite utriculaire et l'utriculaire citrine.

Côté faune, on compte 14 espèces de chiroptères, dont le murin de daubenton, l'oreillard roux, la pipistrelle commune, la noctule de Leisler. Plus spécifiquement sur l'avifaune, 54 espèces d'oiseaux sont dénombrées, dont six espèces de pics (cendré, noir, épeiche, mar, épeichette et vert), de même que la Bondrée apivore, l'engoulevent d'Europe ou la cigogne noire. Même abondance chez les amphibiens et reptiles, avec la salamandre tachetée, les tritons (crêté, palmé et alpestre), la grenouille agile et la vipère péliade. L'Avre héberge également l'écrevisse à pattes blanches et la lamproie de Planer. Enfin, les inventaires entomologiques indiquent 198 espèces d'insectes, dont le criquet des clairières, l'agrion de mercure et la rhagie mordante.

Plusieurs panneaux jalonnent le parcours pédestre et détaillent la profusion de faune et de flore aux promeneurs qui s'y aventurent.