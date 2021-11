Caen. Un documentaire sur la déportation en lice pour les Oscars

"Jean-Pierre ne serait jamais sorti de la nuit et brouillard sans l'équipe du film", se confie Colette Marin-Catherine. Cette nonagénaire, originaire de Bretteville-l'Orgueilleuse, est l'héroïne du documentaire Colette, un film de 24 minutes dans lequel elle accepte de partir, pour la première fois, sur les traces de son frère Jean-Pierre, déporté en 1943 et mort en 1945 dans le camp de concentration allemand de Dora. Tout au long de ce poignant voyage, celle qu'on appelle Dame Colette est accompagnée de Lucie, une jeune fille de 17 ans passionnée d'histoire. "Pendant le tournage, les caméras et preneurs de sons étaient invisibles. J'étais seule avec la petite Lucie dans ce désert de morts", se souvient Colette. Un tournage douloureux qui a permis à cette ancienne résistante de dire au revoir à son frère. "Lorsque je suis rentrée dans le crématoire et que j'ai vu le brancard en métal qui permettait de rentrer les corps dans le four, j'ai vraiment perdu Jean-Pierre", livre-t-elle. Un film qu'elle avoue regarder parfois, pour le souvenir.

Une rencontre du hasard

Ce documentaire est une rencontre du hasard. "Je suis conférencière depuis sept ans pour des Américains et Canadiens qui viennent faire du tourisme de mémoire", explique Colette. Christophe Gosselin, guide touristique du Calvados, présente Colette à la productrice française du film Alice Doyard et au réalisateur américain Anthony Giacchino. "Alice m'a donné sa parole que ça serait sérieux. Je souhaitais quelque chose de discret et ne voulais pas d'étalage de sentiment", raconte-t-elle. Ce film émouvant est en lice pour l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire à l'occasion de la 93e cérémonie le 25 avril prochain, date à laquelle Colette soufflera sa 93e bougie. "Je ressens un bonheur extraordinaire qu'on parle enfin de Jean Pierre", sourit-elle.