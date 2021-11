Tennis de Table (Pro A). Rouen gagne le derby retour contre Caen et se replace

Après une pause de la Pro A suite à une série de tournois au Qatar, dont un tournoi de qualification Olympique menant à la qualification du Caennais Wang Yang, les joueurs de Stéphane Hucliez et de Xavier Renouvin se sont retrouvés pour le derby retour. Les Rouennais ont dû jouer sans leur n° 2, Can Akkuzu, déclaré cas contact. À l'aller, Caen n'avait pas laissé le moindre point à ces derniers, qui ont pu prendre leur revanche, en gagnant au bout du cinquième match. Rouen remonte à la troisième place, alors que Caen passe septième.

Le match

Le derby a débuté par un duel franco-français entre Alexandre Robinot et Stéphane Ouaiche. Le local, après un démarrage lent, a su gérer les défenses adverses (11-9), et doubler la mise plus facilement (11-6). Le Caennais a alors fait déjouer son adversaire au filet (8-11). Mais Robinot a eu le dernier mot en refusant de reculer face au jeu adverse (11-9).

Ensuite, c'était au tour des deux meilleurs joueurs de la Pro A, l'Autrichien Robert Gardos, et le Slovaque Wang Yang. Le visiteur a très vite gêné l'Autrichien par son jeu lent (4-11). Le Slovaque a ensuite eu raison du vétéran Rouennais, qui n'a jamais réussi à réellement s'adapter au jeu coupé de Yang, qui égalise pour Caen (7-11, 8-11).

Au bout du suspens

Après la pause, un duel Belgo-Italien a opposé l'espoir Adrien Rassenfosse, qui a profité de l'absence d'Akkuzu, à Niagol Stoyanov. Le Calvadosien a réalisé le meilleur départ (8-11), mais le jeune Belge a ensuite mis plus de rythme, et a été récompensé (11-5, 11-7), avant que Stoyanov arrive à le faire plus bouger, et ne fasse la différence avec son coup droit dans les deux derniers sets (6-11, 7-11).

Les Caennais se sont alors trouvés à un match de la victoire, alors que les leaders désignés pour la rencontre, Robinot et Yang, sont revenus à la table. Pourtant, c'est le local, qui n'était pas le favori sur le papier, qui s'est illustré en variant les rythmes (11-6, 11-4). Et au bout d'un troisième set plus accroché, Robinot a arraché la performance (13-11), et a poussé les deux équipes au dernier match.

À l'aller, Stéphane Ouaiche n'avait pas laissé la moindre chance à un Robert Gardos en difficulté (3-0). Plus agressif, c'est cette fois l'Autrichien qui a le mieux démarré (11-6). Le Caennais lui a répondu en renversant ce set et en étant plus offensif qu'à l'accoutumée (11-13). Mais le Rouennais a repris les devants avec sa régularité (11-7). Finalement, l'agressivité de Gardos a primé sur les contres de Ouaiche (12-10).

La fiche

Rouen - Caen : 3-2. Huis clos.

A.Robinot (n°13) - S.Ouaiche (n°32) : 3-1 (11-9, 11-6, 8-11, 11-9)

R.Gardos (n°1) - W.Yang (n°2) : 0-3 (4-11, 7-11, 8-11)

A.Rassenfosse (n°64) - N.Stoyanov (n°26) : 2-3 (8-11, 11-5, 11-7, 6-11, 7-11)

A.Robinot (n°13) - W.Yang (n°2) : 3-0 (11-6, 11-4, 13-11)

R.Gardos (n°1) - S.Ouaiche (n°32) : 3-1 (11-6, 11-13, 11-7, 12-10)

Prochain rendez-vous

Pour la treizième journée, les Rouennais enchaîneront, toujours sans Can Akkuzu, dès ce dimanche 28 contre Saint-Denis, 7ème, alors que les Caennais se déplaceront à Istres, 9ème, le mardi 30 mars.