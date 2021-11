Bricquebec-en-Cotentin. Meurtre de Bricquebec : les accusés condamnés à 18 et 10 ans de prison 

Le verdict est tombé vendredi 26 mars à la cour d'assises de la Manche. Selon nos confrères de la Manche Libre, les deux accusés du meurtre de Bricquebec ont été condamnés. L'un, âgé de 25 ans, écope de 18 ans de prison et cinq ans de suivi socio judiciaire et l'autre, âgé de 21 ans, à dix ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio judiciaire pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour rappel, le 14 février 2018, le corps d'un homme âgé de 54 ans avait été retrouvé à son domicile de Bricquebec. L'autopsie, effectuée quelques jours après le drame, démontrait que l'homme avait été très violemment frappé et étouffé. Le jour même, trois hommes étaient interpellés et placés en garde à vue.