Eure et Seine-Maritime. Un seul cas de Covid suffit désormais à fermer une classe

Un cas de Covid-19 suffira dorénavant à décréter la fermeture d'une classe entière, "tous niveaux scolaires confondus (primaire, collège, lycée)", dans l'ensemble des départements concernés par le renforcement des mesures sanitaires, dont l'Eure et la Seine-Maritime. C'est ce qu'indique vendredi 26 mars le ministère de l'Education nationale dans un communiqué. C'était déjà le cas en maternelle.

Les parents pourront demander à bénéficier d'un arrêt de travail pour garder leurs enfants, a précisé le ministre Jean-Michel Blanquer.

La vaccination ouverte aux enseignants fin avril

En cas d'absence d'un professeur, cas contact ou positif au Covid, "si les moyens de remplacement habituels sont insuffisants, des moyens exceptionnels sont déployés pour répondre aux besoins" ajoute le ministère, sans plus de précisions. La vaccination des enseignants et personnels de l'éducation nationale débutera à la fin du mois d'avril, avec "les plus vulnérables et les plus exposés au virus".

L'Académie de Normandie recensait jeudi dernier huit écoles et 72 classes fermées. Jusqu'ici, la fermeture de classe était décrétée à partir de trois cas positifs (un seul en cas de variant brésilien ou sud-africain).

Au niveau national, le nombre d'élèves contaminés est passé en une semaine de plus de 15 000 à plus de 21 000 (soit un taux de 0,17% contre 0,13% il y a une semaine). Cette courbe de positivité reste cependant inférieure à celle constatée en novembre 2020.