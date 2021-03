Football. À Étretat cet été, se perfectionner avec le Real Madrid

L'Union sportive des Falaises (union des clubs de football d'Étretat et Les Loges) organise un stage Real Madrid sur les pelouses étretataises du 19 au 23 juillet. Six éducateurs du club espagnol feront le déplacement pour encadrer des jeunes de 7 à 16 ans (licenciés d'un club). Ils pourront bénéficier de 30 heures d'entraînement. Il s'agit d'un stage national proposé par la Fondation du Real Madrid. Deux objectifs pour le club madrilène : proposer un perfectionnement et détecter de jeunes talents. Tous les stagiaires se verront remettre un équipement complet du Real.

Pratique. Stage Real Madrid (289 euros pour 5 jours) - inscription sur la page Facebook de l'Union sportive des Falaises.