Mondeville. Lycée Jules-Verne : "On se dit qu'on est plus en danger qu'on ne le pense"

"On ne nous donne pas les moyens pour encadrer correctement ces élèves et c'est ce que l'on réclame", explique Nadine Dal Molin, enseignante et élue du personnel au lycée Jules-Verne de Mondeville. Les enseignants de l'établissement sont en grève depuis mardi 23 mars, à la suite des coups de feu tirés par un élève au sein du lycée vendredi 19 mars.

En attente d'une audience au rectorat

"On ne se sent pas en capacité de reprendre les cours pour le moment, tant que nous n'avons pas trouvé de solutions aux problèmes de sécurité et d'incivilité", poursuit Franck Monroty, enseignant en mécanique auto. De nombreux professeurs travaillent ensemble au lycée pour trouver des solutions et améliorer les conditions de travail. "Suite à l'incident, nous sommes allés au rectorat. Ils nous ont accordé temporairement un équivalent temps plein AED et un demi-poste de CPE. On voudrait que ce soit pérenne et qu'il y en ait plus", termine Nadine Dal Molin. L'équipe enseignante attend une audience auprès du rectorat, mais aussi des solutions de l'administration du lycée.