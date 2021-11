Granville. La finale du Trophée des Léopards reportée au mois de mai

Programmées les 13 et 14 avril, les finales Amateurs et Professionnels du Trophée des Léopards auront finalement lieu les 25 et 26 mai. La décision, conséquence de la situation sanitaire, a été annoncée mercredi 24 mars par les organisateurs. L'épilogue de ce concours de cuisine à base de produits 100 % normands aura lieu à Granville, dans les locaux du groupe FIM.

Un village du Trophée des Léopards

En finale, les candidats auront trois heures pour réaliser deux plats et un dessert autour du thème explicite "La pomme dans tous ses états". Pendant ce week-end de finales, un Village du Trophée des Léopards sera ouvert pour permettre au grand public de rencontrer producteurs et éleveurs engagés dans la préservation du patrimoine culinaire régional.