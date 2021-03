Seine-Maritime. Recherche donneurs pour remonter les stocks de sang

En Normandie, il faut en moyenne 500 dons de sang par jour pour subvenir aux besoins. Mais ces dernières semaines, les stocks fléchissent. "Ça baisse doucement mais sûrement", regrette Anne Candé, responsable adjointe des prélèvements sur la Seine-Maritime et l'Eure. Si les dons ont afflué pendant le premier confinement, la pandémie impacte en effet l'organisation des collectes. "Nous ne pouvons plus collecter dans les universités ou les entreprises et les donneurs n'ont pas forcément le réflexe de se rendre dans les maisons du don", poursuit-elle. Ces maisons, il en existe notamment une Chemin de la Bretèque à Bois-Guillaume, près de Rouen, et en centre-ville du Havre, rue Bernardin-de-Saint-Pierre.

Toucher de nouvelles personnes

"Sur le territoire havrais, le fichier de donneurs réguliers s'épuise un peu, il faudrait vraiment que nous arrivions à toucher de nouvelles personnes." Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et être en bonne santé. L'ensemble du processus dure environ une heure.

Les dons se font sur rendez-vous, à prendre sur le site internet de l'EFS (Établissement français du sang).