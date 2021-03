Cadeaux. Avec le vidéoprojecteur Philips, le cinéma s'invite chez vous !

Gagnez votre vidéoprojecteur Philips, Full HD, pour profiter du cinéma à la maison ! Une taille d'image incroyable pour regarder vos films, vos séries, vos rencontres sportives ou vos jeux vidéo en totale immersion ! Le vidéoprojecteur LED, Philips NeoPix Ultra 2, est petit, léger, simple à utiliser.

Système d'exploitation Philips intégré avec applications pré-chargées, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth® et lecteur multimédia intégré. YouTube, Netflix et plus encore. Correction des quatre angles et zoom numérique.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort vendredi 2 avril.