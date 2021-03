Agglo de Rouen. Du campus à la future gare, la ligne de Teor T5 gagne du terrain

L'écoquartier Flaubert n'est pas encore sorti de terre, mais la question de sa desserte par les transports en commun se pose déjà. Le lundi 22 mars, le conseil des élus de la Métropole Rouen Normandie a acté le lancement du projet d'une ligne de bus T5, moins de deux ans après l'inauguration de la T4.

Éviter un engorgement du centre-ville

Dans son état initial, cette ligne doit relier le terminus du Mont aux Malades, à Mont-Saint-Aignan, à la future gare Saint-Sever, au niveau de la place Carnot, en passant par le campus, le pôle du Mont-Riboudet, le pont Flaubert, le boulevard d'Orléans et le cours Clemenceau. Le tout via des voies réservées pour assurer la fluidité et la ponctualité du trafic sur ces lignes principales du Réseau Astuce.

"L'objectif, c'est surtout de permettre un accès au campus aux étudiants de la rive gauche, en évitant encore un engorgement au niveau du Théâtre des Arts", présente Cyrille Moreau, vice-président en charge de l'environnement. Dans ce sens, le tracé qui contournerait le centre-ville répondrait à cette volonté "de passer d'un réseau en étoile à un réseau en toile d'araignée".

Le tracé prévisionnel prévoit d'éviter volontairement le centre de l'agglomération pour relier l'université à la rive gauche de Rouen. -

Pour voir les premiers bus circuler entre les deux terminus, il faudra toutefois se montrer patient. "On prévoit une mise en service en 2028", précise Cyrille Moreau, alors que le budget prévisionnel est "de l'ordre de 96 millions d'euros". Si les 8 km du tracé ne sont pas encore gravés dans le marbre, ils ne devraient pas connaître de grosse modification afin de faciliter les demandes de financement auprès de l'État.

En ce qui concerne le type de bus qui circuleront sur cette T5, la Métropole n'a pas encore tranché, mais son vice-président l'assure : "C'est certain que ce seront des bus propres !"