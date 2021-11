Football (National 2). Gallon et Granville, c'est officiellement terminé

C'est incontestablement un page de l'histoire de l'US Granville, et plus globalement du football normand, qui se tourne. Après sept ans de bonheur, Johan Gallon et l'US Granville mettent un terme à leur collaboration.

En fin de contrat, l'entraîneur et le président n'ont pas souhaité prolonger. "Ce fut une formidable aventure, humaine d'abord, que seul le football peut générer", déclare Johan Gallon. "Il y a eu bien sûr tous ces moments de football, tous ces joueurs, les montées de la DH au N2, mais évidemment les aventures 2016 et 2019 en Coupe de France, des moments hors du temps."

De nouvelles aventures ?

Loti d'un palmarès pour l'histoire au sein de l'USG, Johan Gallon part l'esprit léger. Vers de nouvelles aventures ? "Entraîner le SM Caen est un rêve, tout le monde connaît mon attachement à ce club", lance-t-il, lui qui est en train d'achever le Brevet d'Entraîneur professionnel de football, diplôme qui permet d'entraîner les clubs de Ligue 1 et Ligue 2.

Mais avant de penser à la suite de sa carrière, Gallon est heureux de pouvoir transmettre le flambeau "d'un club sain, qui a des bases solides et qui est géré de main de maître par Dominique Gortari, un président exceptionnel".

Tout est dit.