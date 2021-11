Hockey (D1). Sixième défaite de suite pour les Drakkars, de nouveau battus par Nantes

Une semaine après leur défaite 3-1 contre Nantes, le calendrier a donné l'opportunité aux joueurs de Luc Chauvel de prendre leur revanche samedi 20 mars. Caen a été devant pendant une vingtaine de minutes, mais la domination des locaux a fait la différence (5-3).

Le match

Contre le cours du jeu, les Drakkars sont parvenus à ouvrir le score en toute fin d'infériorité numérique, grâce à Zago, qui a récupéré le palet et servi un Loup Benoit esseulé, qui a marqué dans la lucarne opposée (0-1, 9'). Mais les Corsaires ont profité d'une supériorité pour égaliser sur une combinaison conclue par Léveillé (1-1, 18'). Caen a repris l'avantage juste après, grâce à Cagigos qui a su conclure un contre bien mené (1-2, 20').

Or, les Normands se sont ensuite fait punir par l'égalisation de Léveillé, pour ne pas avoir contrôlé le palet devant le but (2-2, 28'). Nantes a ensuite pris les devants sur une supériorité, où le tir de Sarlin s'est avéré être une passe pour Dufournet, seul au premier poteau (3-2, 31').

Un dernier tiers fatal

Mais Gabaj a ramené les Drakkars a égalité, à la suite d'une bonne récupération de Benoit (3-3, 37'). Les deux équipes ont abordé le dernier tiers à égalité (3-3, 40').

Dans le dernier tiers, les Nantais ont continué leur domination, qu'ils ont alors concrétisée par Perron-Fontaine, qui a profité d'une entame de supériorité numérique pour redonner l'avantage aux hôtes (4-3, 48'). Tentant le tout pour le tout dans les derniers instants, les visiteurs se sont fait punir sur une perte du palet. André a tranquillement marqué dans la cage vide (5-3, 60').

La fiche

Nantes - Caen : 5-3 (1-2, 2-1, 2-0).

Nantes : Buts : K.Leveille (17'05, ass. H.Genest et B.Hamelin, supériorité numérique), K.Leveille (27'24), E.Dufournet (30'21, ass. H.Sarlin et M.Andre, supériorité numérique), A.Perron Fontaine (47'57, ass. F.Bergeron et B.Hamelin), M.Andre (59'16, ass. P.Prokop, cage vide). Pénalités : 36'. Entr. : Martin Lacroix.

Caen : Buts : L.Benoit (8'44, ass. B.Zago, infériorité numérique), M.Cagigos (19'21, ass. A.Menard et D.Gabaj), D.Gabaj (36'45, ass. L.Benoit et G.Cerkovnik, infériorités égales). Pénalités : 39'. Entr. : Luc Chauvel

Prochain rendez-vous

Les Drakkars accueilleront les Corsaires de Dunkerque (Nord), troisièmes, le samedi 27 mars à 18 heures.