Petit-Caux. Une maison totalement détruite par un incendie

Réveil difficile pour ces habitants de la commune de Berneval-le-Grand, sur la commune nouvelle de Petit-Caux près de Dieppe. Un incendie s'est déclenché dans leur maison au 33 avenue Rauss, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mars, vers 2 heures du matin.

À l'arrivée des pompiers, le pavillon qui comportait un étage était totalement piégé par les flammes. Le feu a été éteint au moyen de trois lances à incendie. Les quatre occupants ont été évacués, sains et saufs. Ils devront être relogés. Leur maison est totalement détruite. Six engins et 19 sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés pour cet incident.

À 6 h 30 ce dimanche, les soldats du feu étaient toujours sur place.