Les seniors mobiles plébiscitent le camping-car

Symbole de liberté et d’une vie rêvée en plein air, le camping-car a ses adeptes. Une enquête Profils Seniors sur le marché des Seniors a révélé qu’en 2011, 70% des acheteurs de camping-car avaient plus de 50 ans. "C’est compréhensible. La plupart du temps, ils ont fini de rembourser leur prêt immobilier, pouvant ainsi acheter à crédit un camping-car. La moyenne des prix se situe autour de 50.000-55.000 euros, estime Philippe Gaucher, directeur de la concession camping-car Jacqueline, à Boos. “Généralement, ils le renouvellent tous les quatre à cinq ans après avoir parcouru entre 8.000 et 25.000 km par an concentrés sur environ trois mois et demi d’utilisation."

Comment expliquer un tel engouement ? Les vacances en camping-car permettent de se changer les idées. Mais ce n’est pas l’unique raison. "Ce sont des gens qui se sont croisés toute leur vie à cause de leur travail. A 55-60 ans, ils se retrouvent avec une liberté financière. Le camping-car est le seul hobby qu’ils aient en commun. Ils rencontrent des amis qui ont la même passion", rapporte Philippe Gaucher.

Les uns privilégient les déplacements en France, les autres ceux à l’étranger. Ils sont nombreux à aller au Maroc en embarquant à Gibraltar. "Nous avons eu un équipage de camping-caristes qui, avec un véhicule moyenne gamme, a fait Paris-Pékin. Un autre, suit, tous les ans, le Tour de France." Depuis un an et demi, une nouvelle tendance se dessine : de jeunes retraités revendent leurs biens pour acheter un camping-car "poids lourd" dans lequel ils vivent toute l’année.

Pratique. Il existe 8.500 étapes pour camping-car en Europe. Des assurances spécifiques existent. Leur coût équivaut à 1, voire 1,2% du prix d’achat du véhicule.

