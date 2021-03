Orne. Étiquetage du lait : la sénatrice veut protéger les producteurs français

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Alors la semaine précédente, le Conseil d'Etat annonçait qu'"après avoir interrogé la cour de justice de l'Union européenne, [il] juge qu'il est illégal d'imposer l'étiquetage géographique du lait car il n'y a pas de lien avéré entre son origine et ses propriétés", la sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet signait jeudi 18 mars une tribune sur Figarovox, avec un député de Seine-et-Marne et un avocat au barreau de Paris.

"On ne peut pas laisser faire ça"

"On est en train de nous expliquer que la liberté du commerce l'emporte sur la qualité, ça va à l'encontre des attentes actuelles des consommateurs", constate-t-elle, visant Lactalis. "C'est toujours pour produire avec des ingrédients moins chers qui ne sont pas de qualité requise, on ne peut pas laisser faire ça." La parlementaire n'oublie pas qu'elle a été élue dans le département de l'Orne, en Normandie, région du lait. "Tout ça n'a aucun sens, j'en appelle au gouvernement pour protéger nos producteurs", explique-t-elle. Le combat s'annonce long et difficile, sans doute devant les instances européennes.