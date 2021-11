Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : les troubles respiratoires à la hausse

Quelles sont les conséquences de la crise sanitaire, des deux confinements, et aujourd'hui, du couvre-feu sur notre santé ? On sait que certains patients atteints de la Covid-19 sont essoufflés et ont du mal à respirer, des mois après l'apparition des premiers symptômes… Mais le climat actuel favorise aussi des troubles respiratoires comme l'explique le docteur Véronique Fontaine, pneumologue à Cherbourg. "On a pu avoir une augmentation des sensations de gênes respiratoires, d'essoufflement, qui peuvent être liées aux séquelles de la maladie [covid-19], ou bien par des gênes respiratoires liées à l'angoisse, mais aussi liées à une diminution des efforts physiques et une augmentation du poids. À cause du contexte actuel, les gens ne bougent plus" explique-t-elle.

Un impact, aussi sur la qualité de nos nuits : "On voit une augmentation des symptômes liés aux apnées du sommeil", confie-t-elle. Selon une étude menée par Opinion Way et l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, 10 % des Français qui déclaraient ne souffrir d'aucun trouble du sommeil avant le 1er confinement ont déclaré en avoir rencontré au cours du 2ème. Que ses patients aient été ou non atteints de la Covid-19, Véronique Fontaine donne les mêmes conseils : faire du sport, et avoir une alimentation équilibrée !