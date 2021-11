Seine-Maritime. Un incendie se déclare dans un appentis abritant du bois

Un incendie s'est déclaré vendredi 19 mars vers 5 h 30 à Saint-André-sur-Cailly, entre Rouen et Buchy. C'est un habitant du lotissement la Maisonneraie qui a prévenu les pompiers. Un feu s'est déclaré dans un appentis abritant du bois de chauffage et accolé à une maison. L'homme a réveillé les trois occupants de la maison qui ont quitté les lieux avant l'arrivée des pompiers. Ils sont sains et saufs. Le feu a été rapidement maîtrisé. Les dégâts sont limités.